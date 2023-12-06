Mudanya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Aralık Bursa Mudanya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler!

6 Aralık 2023 13:27 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 13:59

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mudanya'da deprem mi oldu? merak ediliyor. 6 Aralık günü öğlen saatlerinde Bursa'da hissedilen sarsıntı vatandaşları korkuttu. Geçtiğimiz günlerde Bursa'da olan depremin ardından bugün de sarsıntı hissedilmesinin ardından Mudanya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Aralık Bursa Mudanya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremleri aratıldı. İşte detaylar...

BURSA MUDANYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

6 Aralık günü Bursa'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.7 olarak açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre gün içerisinde olan depremlere ulaşabiliyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol ediyor.