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    • Haberler > Hayatın İçinden > Mudanya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Aralık Bursa Mudanya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler!

    Mudanya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Aralık Bursa Mudanya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler!

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    Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Mudanya&#039;da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Aralık Bursa Mudanya&#039;da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler!
    Deprem, Kandilli Rasathanesi

    6 Aralık günü Bursa'da hissedilen depremin ardından vatandaşlar Mudanya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Aralık Bursa Mudanya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremleri araştırdı. Detaylar...

    Mudanya'da deprem mi oldu? merak ediliyor. 6 Aralık günü öğlen saatlerinde Bursa'da hissedilen sarsıntı vatandaşları korkuttu. Geçtiğimiz günlerde Bursa'da olan depremin ardından bugün de sarsıntı hissedilmesinin ardından Mudanya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Aralık Bursa Mudanya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremleri aratıldı. İşte detaylar...

    BURSA MUDANYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

    6 Aralık günü Bursa'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.7 olarak açıklandı.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

    Kandilli Rasathanesi verilerine göre gün içerisinde olan depremlere ulaşabiliyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol ediyor.

    Mudanya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Aralık Bursa Mudanya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler!

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