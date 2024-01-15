39 Basamak tiyatro severlerden tam not aldı

15 Ocak 2024 11:17 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 11:20

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yoğun prova döneminin ardından ’39 Basamak’ adlı yeni oyununun prömiyerini Tayyare Kültür Merkezi’nde yaptı. Bursalı sanatseverlerin ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin de ilgiyle izlediği oyun, izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. John Bucan ve Patrick Barlow’ın yazdığı, çevirisini Mehmet Ergen’in yaptığı oyunu, Mehmet Ali Açıl yönetti. Oyunda Aykan Yılmaz, Yüksel Hakverdi, Serdar Soyer ve Faruk Oğur, sahne performanslarıyla izleyiciden tam not aldı.

39 BASAMAK

Tarih 1935 Ağustos’udur ve Richard Hannay, can sıkıntısını dağıtmak üzere bir tiyatro oyununa gitmeye karar verir. Hannay, o gece tiyatroda gizemli güzel Annabella’yla tanışır ve kendini Londra’dan İskoçya’ya uzanan çok komik, heyecanlı, hareketli, çılgın bir casusluk serüveninin ortasında bulur. Bu serüvende ise onlara pek çok rolle karşımıza çıkan soytarılar eşlik eder.

Geleneksel komedi anlayışının vazgeçilmez ögeleri; dinamik ve durmak bilmez bir aksiyon, olmayacak ama harikulade rastlantılar, yaptıkları ile yapmak istedikleri birbirine uymayan karakterler, bin bir kalıba giren oyuncular, bu uyarlamada ustalıkla bir araya getirildi.

ELEŞTİRMENLERDEN TAM NOT

Oyunu izlemek için İstanbul’dan gelen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Betül Arım, hem oyuna hem de oyuncuların performansına övgüler yağdırdı. Arım, “Oyunu çok beğendim. Diyorum ki seyretmeyen kalmasın. Biz İstanbul'dan geldik bu oyunu seyretmeye. Sadece oyunu seyredip, gidiyoruz. Gerçekten herkesi davet ediyorum. Hem çok eğlenecekler, hem çok gülecekler. Hem de çok heyecanlanacaklar. Yalnız kalbi olan biraz dikkatli gelsin diyorum” dedi

İstanbul Yeni Tiyatro Dergisi Jürisi Mustafa İriz de Bursa Şehir Tiyatrosu’nu yakından takip ettiklerini söyledi. İriz, “Buradaki tiyatro hareketlerini, oluşumlarını, ekip çalışmalarını, rejisörlerini, arayışlarını çok yakından izliyoruz. Mehmet Ali Açıl bu konuda son birkaç yıldır hem önemli bir ismin hem iyi bir dost hem öte yandan sanata katkısı yönünde de özel işler yapıyor. Örneğin ‘masanın altında’, ‘topor’ gibi önemli bir yazarın sahneye taşınmasında Bursa gibi riskli bir noktada başarısını görmüştük ve çok takdir etmiştik. Aynı şekilde yine aynı heyecanı o başarılmış iyi bir işin üstüne acaba bu kez neler yapıldı diye hemen koşarak geldik. Bu sefer 39 Basamak’ın o coşkulu polisiye, bir o kadar da herkesi galeyana getirebilecek içerikteki heyecanlı renkli dünyasına bizi çok büyük bir başarıyla dahil ettiğini gördük. Hem çok güldük, çok eğlendik, çok düşündük. Hikayedeki ve rejideki matematiği fark ederken izleyici olarak da gururlandık gerçekten. Bu anlamda tebriklerimi sunuyorum” diye konuştu.