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Arslantepe’de 6 bin 400 yıllık fırın keşfedildi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arslantepe’de 6 bin 400 yıllık fırın keşfedildi!

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarihteki ilk belgelenmiş saray kalıntılarını barındıran ve bürokrasinin temellerinin atıldığı yerlerden olan Malatya’daki Arslantepe höyüğünde, 6 bin 400 yıllık fırın keşfedildi.NESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan höyüğün İtalyan kazı başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, açıklama yaparak “Geç kalkolitik dönem milattan önce 4 bin 200-4 bin 400 yıllarına ait tabakalar, burada iki ve üç odalı evler ve içinde ocak bulduk.'' dedi.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Tarihteki ilk belgelenmiş saray kalıntılarını barındıran ve bürokrasinin temellerinin atıldığı yerlerden olan Malatya’daki Arslantepe höyüğünde, 6 bin 400 yıllık fırın keşfedildi. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan höyüğün İtalyan kazı başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, açıklama yaparak “Geç kalkolitik dönem milattan önce 4 bin 200-4 bin 400 yıllarına ait tabakalar, burada iki ve üç odalı evler ve içinde ocak bulduk. Çok güzel bir fırın, durumu çok iyi, büyüklüğü 2 metreden fazla.

Fırını yemek pişirmek için farklı ailelerin kullandıklarını düşünüyoruz. Belki akrabalar beraber kullandı” dedi. Prof. Dr. Restelli, devam eden kazılarda ayrıca içinde buğday olan depolar, odalar ve 5 bin 600 yıllık mühürler de keşfedildiğini duyurdu. Restelli, kazı alanındaki saray kısmını korumak için yapılan çatıyı büyüteceklerini de sözlerine ilave etti.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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