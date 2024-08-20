Yeni sanat sezonu dopdolu! Efsaneler geliyor!

Kültür sanat dünyası “yaz uykusundan” uyanıyor… Önümüzdeki ay sergilerden film festivallerine, konserlerden Türkiye Kültür Yolu’nun yeni halkalarına kadar birçok faaliyet başta İstanbul olmak üzere şehirlere yayılacak. Sanatın efsanelerinin yanında günümüzün öne çıkan isimlerinin sergileri de sanatseverlerle buluşacak. Japon sanatçı Chiharu Shiota, İstanbul’u renklendirmeye geliyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Kültür sanat dünyası “yaz uykusundan” uyanıyor… Önümüzdeki ay sergilerden film festivallerine, konserlerden Türkiye Kültür Yolu’nun yeni halkalarına kadar birçok faaliyet başta İstanbul olmak üzere şehirlere yayılacak. Sanatın efsanelerinin yanında günümüzün öne çıkan isimlerinin sergileri de sanatseverlerle buluşacak. Japon sanatçı Chiharu Shiota, İstanbul’u renklendirmeye geliyor. Sanatçının “Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında” adlı sergisi 6 Eylül’de İstanbul Modern’de açılıyor. “Yeryüzü Hâlleri” sergisi ekolojiye dayanan eserler üreten, 11 sanatçıyı 6 Eylül’de Yapı Kredi Kültür Sanat’ta bir araya getirecek.

BAHÇEDE DE SANAT AÇACAK

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) ise çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Alman Georg Baselitz’in eserlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Baselitz’in yüze yakın eserinden meydana gelen “Georg Baselitz: Son On Yıl” adlı sergi, 13 Eylül’den itibaren SSM’nin galeri alanlarının yanı sıra bahçesine yayılacak. Amerikalı sanatçı Doug Aitken, Türkiye’deki ilk sergisini 14 Eylül’de Borusan Contemporary’de açacak. “İçimdeki Şehir” sergisi mekâna has bir yolculuk mahiyetinde. Pera Müzesinde 19 Eylül’de açılacak “Hesaplar ve Tesadüfl er” adlı sergi; sanatla bilimi buluşturacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali üç büyükşehri yeni kültür sanat sezonunda saracak. Festival, 21-29 Eylül tarihlerinde Ankara’da, 28 Eylül-6 Ekim tarihlerinde İstanbul’da, 26 Ekim-3 Kasım tarihlerinde ise İzmir’de yapılacak. Bu çerçevede Picasso ve Frida’nın eserlerinin yer alacağı sergiler açılacak. Fotoğraf sanatının usta ismi Sebastiao Salgado’nun enstantaneleri de Tophane-i Amire’de sergilenecek. 30 Kasım’da başlaması planlanan Yeditepe Bienali de “Gölge Varsa Işık da Var” temasıyla yine Türk İslam sanatlarını modern ortama taşıyacak.

FESTİVALLER USTALARA EMANET

Film festivallerinin jüri başkanlığını ise bu defa dünyaca tanınmış Türk yönetmenler yapıyor. 31. Adana Altın Koza Film Festivali 23-29 Eylül’de N. Bilge Ceylan’ın jüri başkanlığında gerçekleşecek. Geçen sene yapılamayan Antalya Altın Portakal Film Festivali ise 5-12 Ekim tarihlerinde Ferzan Özpetek’in jüri başkanlığında yapılacak. Boğaziçi Film Festivali, 18-25 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.