Yeni “yolların” varlığını haber veriyor! 3.750 yıllık mühür ticareti aydınlatıyor
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kütahya’daki Tavşanlı höyükte yapılan arkeolojik kazılarda 3 bin 750 yıllık ticaret buluntusu olan fayans silindir mühür keşfedildi. Eserin Anadolu’nun ticaret tarihinde mühim bir boşluğu doldurması bekleniyor.
MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Kütahya’daki Tavşanlı höyükte yapılan arkeolojik kazılarda 3 bin 750 yıllık ticaret buluntusu olan fayans silindir mühür keşfedildi. Eserin Anadolu’nun ticaret tarihinde mühim bir boşluğu doldurması bekleniyor. Fayans silindir mühürlerin, Batı Anadolu’daki ilk örneği olan eserin, doğu ile batı arasında bilinmeyen ticaret yollarının varlığını ortaya koyduğu ifade ediliyor.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi