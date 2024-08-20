Yeni “yolların” varlığını haber veriyor! 3.750 yıllık mühür ticareti aydınlatıyor

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Ağustos 2024 01:55 - Güncelleme: 20 Ağustos 2024 22:57 - Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kütahya’daki Tavşanlı höyükte yapılan arkeolojik kazılarda 3 bin 750 yıllık ticaret buluntusu olan fayans silindir mühür keşfedildi. Eserin Anadolu’nun ticaret tarihinde mühim bir boşluğu doldurması bekleniyor.