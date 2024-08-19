Ankara'da tarihi eser kaçakçısı avı! 1.018 Bizans sikkesi ile yakalandı 

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 108 adet sikke ele geçirildi. Sikkeleri satmaya çalışan 1 kişi gözaltına alındı.

19 Ağustos'ta Beypazarı ilçesinde C.A. adlı şahsın müşteri arayışında olduğu ve elindeki tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşan Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda bin 108 adet Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Jandarma tarafından ele geçirilen malzemelere el konularak, gözaltına alınan C.A. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.