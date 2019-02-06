Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dün yapılan basın toplantısıyla tanıtılan faaliyet İstanbul Üniversitesi ve 7’den 77’ye Doludizgin Barış ve Sevgi Derneğinin iş birliğiyle 14 -15 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen “Bir Dünya Barış’ı” faaliyeti çerçevesinde; “Çağdaş Halk Ozanı Barış Manço” sempozyumu, “20 Yılın Ardından Barış’a Özlem” paneli, “Barış’ın Dünyası” sergisi ve “Bir Dünya Barış’ı” başlıklı konser düzenlenecek.

Aktiviteler, İstanbul Üniversitesinde başlayacak ve Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda devam edecek.