Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türk resim sanatının şaheserlerinin arasında yer aldığı Yapı Kredi Koleksiyonları’ndan eserler peş peşe sergilerle Anadolu’yu dolaşacak. 75. kuruluş yıldönümünü kutlayan banka, 1954 yılında kurduğu koleksiyonundan mühim bir seçkiyi, “Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Renkler” adlı sergilerle önümüzdeki günlerde Bursa, Ankara, İzmir ve Antalya’da sanatseverlerle buluşturacak. Resimden sikkeye, tombaktan nadir kitaba çok geniş bir yelpazeyi kapsayan eserler, Türkiye’nin kültür sanat hayatına renk katacak. Sergiler çerçevesinde Osman Hamdi Bey’den İbrahim Çallı’ya, Neşet Günal’dan Cevat Dereli’ye, Türk resminin öncü isimlerinin eserleri sergilenecek. Yapı Kredi Tarihi Arşivi Selâhattin Giz Koleksiyonu’ndaki devrin foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların da bulunduğu kareler sergide görülebilecek. Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Renkler sergisinin ilk durağı Bursa olacak. Bursa Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Evi’nde 4 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek sergide klasik ve empresyonist dönem sanatçılarının eserleri yer alacak.