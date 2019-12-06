Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İnsan haklarını mevzu edinen filmlerin gösterildiği festival, “Amir” isimli metruk bir sinema binasında gerçekleştiriliyor. 11 Aralık’a kadar devam edecek festivalde Türk yönetmen Muhammet Abdülgafur Şahin’in “Kudüs’ün Işıkları” isimli dokümanter filmi de gösterilecek. Şehirden çıkışları özel izne tabi olan ve Kudüs’e gidemeyen Gazzeliler, filmi 8 Aralık’ta seyredilebilecek. Filistin’deki ilk gösterimi Doğu Kudüs’teki Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde mayıs ayında yapılan film, kutsal şehirdeki özel bir günün 24 saatini kayıt altına alarak, şehrin dar sokaklarındaki büyük dünyayı bir antropolog, fırıncı, seyyah ve öğretmenin gözünden yansıtıyor. Yapımcılığını Sarkaç Film’in üstlendiği belgeselin senaryosunu Melis Şahin kaleme alırken müziklerini ise Mustafa Biber hazırladı.