Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Bakanlık bu yılın ilk destekleme kurulunda ‘Animasyon’, ‘Proje Geliştirme’, ‘Kısa Film’, ‘Senaryo ve Diyalog Yazım’ ile ‘Yerli Film Gösterim’ türlerinde toplam 3 milyon 384 bin lira destek sağladı. Yeni Sinema Kanunu ile bu sene sinema salonlarında yeterince yer bulamayan bağımsız yerli filmlerin sinemaseverlerle buluşturulabilmesi amacıyla yeni bir destek türü olarak getirilen ‘Yerli Film Gösterim Desteği’ de ilk defa verilmiş oldu. Destek çerçevesinde aralarında Beyoğlu Sineması, Pera Sineması ve Yeşilçam Sineması’nın da bulunduğu işletmelere 1 milyon 350 bin lira hibe sağlandı.