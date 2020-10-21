Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Genç sanatçılara destek olmak maksadıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen “Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması”nda seçilen eserler bugünlerde görülebiliyor. 1001 eser arasından seçilen 16 çalışmanın yer aldığı sergide, gündelik hayatın problemlerine odaklanılıyor. Hayatta yaşanan dalgalanmalar, ekolojik problemler, kültürel yapılanmalar sergide öne çıkan konular arasında yer alıyor. Sergi, geleceğin sanatının nasıl olacağına dair ipuçları da barındırıyor. 21 Kasım’a kadar açık kalacak serginin küratörlüğünü T. Melih Görgün üstleniyor.