Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Lelya Bayramoğulları, Aslıhan Güngör ve Nurdan Küçükekmekçi’nin geçen sene kurduğu topluluk, Gabriel Fauré’den Âşık Veysel’e uzanan bir repertuvarla seyirci karşısına çıkacak. Trio Patara konseri saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde yayınlanacak. İş Sanat’ın ocak ayında online faaliyetleri, 18 Ocak’ta Gülten Akın’ın şiirleriyle devam edecek. Şef Hakan Şensoy yönetimindeki Millî Reasürans Oda Orkestrası’nın konseri 21 Ocak’ta, “Bu Muhabbet Bitmez” projesiyle yöresel ezgiler 16 Ocak’ta, “Bilal Karaman Quartet ve Ülkü Aybala Sunat” caz konseri ise 30 Ocak’ta İş Sanat sahnesinde olacak. Okuma Tiyatrosunda 13 Ocak’ta “Antonius ve Kleopatra” yer alacak.