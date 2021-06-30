Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yunan polisi, Picasso’nun “Kadın Başı” ve Hollandalı sanatçı Piet Mondrian’ın “Stammer Yel Değirmeni” tablolarını bulmak üzere, Atina yakınlarındaki Keratea bölgesindeki bir vadi yatağına baskın düzenlendi. Baskında iki eser, paketlenmiş şekilde ele geçirilirken hadiseye dair 49 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli, sorgu esnasında hırsızlık suçunu itiraf etti. Picasso’nun 1939’da çizdiği ve Yunan halkına 1949’da Nazi işgaline karşı verdiği mücadele için hediye ettiği “Kadın Başı” ile Mondrian’ın 1905’te çizdiği “Stammer Yel Değirmeni” eserleri, Atina Resim Galerisine yapılan soygunda 9 Ocak 2012’de çalınmıştı. Yunan polisi, son iki aydır bu eserleri bulmak için yoğun çalışma yürütüyordu.

İsveç’te uyuşturucu baronunun evine baskın: Picasso, Chagall ve Warhol tabloları ele geçirildi İsveç’te polis tarafından bir uyuşturucu baronunun evine düzenlenen baskında dünyaca ünlü ressamlar Picasso, Warhol ve Chagall’a ait tablolar ele geçirildi.

Picasso’nun çalınan tablosu 20 yıl sonra bulundu İspanyol ressam Pablo Picasso’nun 20 yıl önce çalınan 25 milyon euro değerindeki ‘Kadının Büstü’ tablosu, sanat camiasında ‘Indiana Jones’ olarak tanınan Hollandalı sanat dedektifi Arthur Brand tarafından bulundu.