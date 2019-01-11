Genç yetenek, çok yakında ‘Ozan’ karakteriyle ekranda boy gösterecek. “Kara Ekmek”, “Ateş Böceği” ve “Kocaman Ailem” adlı televizyon dizilerinde de rol alan Tulumbacı, ekiple birlikte çekimlere başladı. Tulumbacı “Ekipteki oyunculardan bazılarıyla zaten önceden tanışıyorduk. Şimdi onlarla aynı sahneyi paylaşmak benim için büyük keyif. Umarım seyirci de benim kadar sever Ozan’ı” dedi.
‘Güldür Güldür’e taze kan
11.01.2019 - 02:16 | Son Güncelleme: 11.01.2019 - 02:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı” adlı tek kişilik oyundaki performansıyla dikkat çeken Berkay Tulumbacı “Güldür Güldür” ekibine dâhil oldu.
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