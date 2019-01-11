Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç yetenek, çok yakında ‘Ozan’ karakteriyle ekranda boy gösterecek. “Kara Ekmek”, “Ateş Böceği” ve “Kocaman Ailem” adlı televizyon dizilerinde de rol alan Tulumbacı, ekiple birlikte çekimlere başladı. Tulumbacı “Ekipteki oyunculardan bazılarıyla zaten önceden tanışıyorduk. Şimdi onlarla aynı sahneyi paylaşmak benim için büyük keyif. Umarım seyirci de benim kadar sever Ozan’ı” dedi.