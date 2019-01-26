Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

60'ların 'Ses Kraliçesi' ünlü sanatçı Mülkiye Toper hayatını kaybetti.Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında ‘Felaket Tellallı’ lakabıyla tanınan Onur Akay, 1960 yılların ‘Ses Kraliçesi’ olan Mülkiye Toper’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

‘Bir Efsaneyi Kaybettik’ başlığı ile bir yazı kaleme alan Akay, “Türk musikinde neoklasik dönemin en önemli kadın icracılarından ve bir dönemin ünlü ses sanatçısı 81 yaşındaki Mülkiye Toper’i kaybettik. 1960 yılların ‘Ses Kraliçesi’ olan usta sanatçımızın cenazesi, 26 Ocak 2019 Cumartesi günü İzmir Bornova Merkez Büyük Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak ve Hacılarkırı Mezarlığı’nda defnedilecek" ifadelerini kullandı.