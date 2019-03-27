Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özgün ve eşi Nida Uğurlu, küçük oğulları Ediz için geleceğe dair yatırım yaptıklarını ve her adımını düşündüklerini şu şekilde anlatıyor :



“Her adımımız, planımız Ediz için. Her nefesimiz onun için.”

EDİZ’LE HAYATI RENKLENDİ!

Sosyal medyada oğlu Ediz’le ilgili paylaşımlar yapan ve sosyal ağlarda beğeni rekorları kıran videolarıyla ilgili ve hayatının Ediz’ten sonra değiştiğini Özgün şu şekilde anlattı:



“Ediz’le birlikte hem renklendi hem de hareketlendi hayatım. Ve tabii Ediz’le birlikte paylaşımlarım da arttı. Ama çekinme söyleyebilirsin darılmam sen de Ediz için takip ediyorsun değil mi beni? :)

ŞARKILARINI KENDİNE SAKLADI!

Kendi şarkılarını, kendi yazıp besteleyen başarılı müzisyen Özgün, bu zamana kadar hiçbir şarkıcıya şarkı vermemesinin sebebi sorulunca şu şekilde cevap veriyor:

“Biraz kendime sakladım bugüne kadar galiba. Ama artık paylaşacağım, albümler de kolay yapılmıyor son yıllarda, tekli tekli ilerlediğimizden çok şarkı birikti tabii.”