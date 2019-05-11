Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir organik tarımla ilgilenen Burak Hakkı, geçtiğimiz günlerde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde kurduğu çiftliği ziyaret etti.

Sabah gazetesinin haberien göre; 35 bin metrekare büyüklüğündeki tarlasında sebze-meyve üretimi yapan oyuncu; hem çiftliğini gezdi, hem de çalışanlarla sohbet etti. Yeni sezona hazırlık yapan Hakkı, tarlaları dolaşıp yetişen ürünleri tek tek kontrol etti.

Bakla, kayısı, kiraz ve ceviz yetiştiren Burak Hakkı'nın çiftliğinde tavuk üretimi de yapılıyor.