Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Türkiye yeni sezonu ile izleyicilere merhaba dedi. MasterChef yarışmasının jüri üyeleri, yeni sezonun ilk bölümleriyle dikkatleri yeniden çekti. Jüri karşısında yemeklerini beğeniye sunan yarışmacılar bu sezon da zorlu anlar yaşayacaklar. Programın yayın günleri; Cumartesi, Pazar, Pazartesi olarak belirlendi. Sezon boyunca saat 20.00'da ekranlara gelecek program oldukça merak edilmeye başlandı. Bunun üzerine MasterChef Türkiye hayranları tarafından "MasterChef yeni sezon jüri üyeleri kimler? Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya kimdir?" soruları internette aranır oldu. Peki, MasterChef yeni sezon jüri üyeleri kimler? Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya kimdir? İşte, o konu hakkında bilgiler...

Geçtiğimiz sezon programın jüri üyesi Hazer Amani, bu sezon yarışmada yer almayarak yerini Danilo Zanna’ya devretti. Biri birinden ünlü yemek şefleri, bu sezonda da ekran karşısında bilgi birikimlerini aktararak yarışmacılara deneyimlerini aktaracak. MasterChef Türkiye hayranları, yarışmanın jüri üyeleri hakkında bilgi edinmek için internette araştırmalarına başladı. İşte, MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna hakkında merak edilenler...

MasterChef Türkiye yeni sezon jüri üyeleri



MEHMET YALÇINKAYA: Bolulu Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005’te Amerika' nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

DANILO ZANNA: İtalya doğumlu Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Türkiye’ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. Zanna, evli ve bir çocuk babası.

SOMER SİVRİOĞLU: İstanbullu Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer için Avustralya’ya gitti.Master yaparken şeflik kariyeri başladı. Restoran zincirlerinde yöneticilik yaptı. Sydney’de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı açtı.

MASTERCHEF TÜRKİYE YAYIN GÜNLERİ /SAATİ

Programın yayın günleri; Cumartesi, Pazar, Pazartesi olarak belirlendi. MasterChef Türkiye, sezon boyunca saat 20.00'da ekranlara gelecek.