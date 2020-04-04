Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 günden beri bronşit ve alerji ile uğraştığını sanarken koronavirüse yakalandığının ortaya çıktığını kaydeden Çekili “Aslında bittiğinde paylaşacaktım ama sanırım bugün fazla duygusal uyandım. Kendi karantinamı sürdürdüğüm döneme şimdi de daha da alan küçültüp odamda kalarak devam ediyorum. Hastalık o kadar zor ve yorucu ki; inanın başka birine de bulaştırırım korkusu inanılmaz” ifadesini kullandı. Aşırı temkinli olmasına rağmen hastane kontrolleri için evden çıktığı birkaç seferde virüs kaptığını tahmin ettiğini belirten Çekili’nin açıklaması şöyle: Hiç ateşlenmedim ama hastalığın getirdiği birçok evreyi yaşadım, yaşıyorum. Öksürmekten mesela artık göğsüm ağrıyor, çok sevdiğim çikolatalardan asla tat alamıyorum, her gün bilmem kaç kez sıktığım parfümlerimin hepsi çekmecemde, çünkü kokusunu alamıyorum. Umarım evdekilerin test sonuçları negatiftir. Siz de iyi olun ve lütfen evde kalın. İSTANBUL İHA