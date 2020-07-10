Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bebeğin sağlık durumu ile ilgili konuşan Özen “Sevinç ile hüznü bir arada yaşadık. Bir elmanın yarısı bizimle, diğer yarısı hastanede, şu an araftayız. Eşimin psikolojik problemleri var. Odada bir yatak boş duruyor. Umarım kızım kısa sürede iyileşir” dedi. Prof. Dr. Burak Tander “Neva’nın ağır bir hastalığı var. Bağırsağı çalışmıyor. Onun iyileşmesi için her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.