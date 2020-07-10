Bebeğin sağlık durumu ile ilgili konuşan Özen “Sevinç ile hüznü bir arada yaşadık. Bir elmanın yarısı bizimle, diğer yarısı hastanede, şu an araftayız. Eşimin psikolojik problemleri var. Odada bir yatak boş duruyor. Umarım kızım kısa sürede iyileşir” dedi. Prof. Dr. Burak Tander “Neva’nın ağır bir hastalığı var. Bağırsağı çalışmıyor. Onun iyileşmesi için her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.
Sinan Özen'in dramı
10.07.2020 - 03:26 | Son Güncelleme: 10.07.2020 - 03:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fantezi müziğin sevilen ismi Sinan Özen ile eşi Burcu Kartal’ın şubat ayında ikizleri oldu. Çift, kızlarına Neva, oğullarına Sanberk adını verdi. Bağırsak rahatsızlığı olduğu öğrenilen Neva, beş ay gibi kısa bir sürede altı defa ameliyat geçirdi.
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716923 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/716923.aspx
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