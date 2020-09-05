Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hadise, alışkın olduğumuzdan çok farklı olarak, şarkı sözlerinin hassas unsurlarını dokunaklı yaylılar, gitarlar ve daha fazlasıyla dolu muhteşem aranjmanla harmanlayarak müziğindeki sınırları zorluyor.



Kayıtları Los Angeles’ta yapılan şarkının müzik ve düzenlemesi Devrim Karaoğlu’na, sözleri Mete Özgencil ve Devrim Karaoğlu’na ait. Şarkının mix’ini Will Brierre, mastering’ini birçok önemli projede imzası bulunan Howie Weinberg ve Will Borza tarafından yapıldı.



3 Eylül Perşembe video klibi de yayımlanan şarkının yönetmen koltuğuna Hadise ile 2006 yılından beri birçok başarılı projede beraber çalışan Şenol Korkmaz oturuyor. Klibin görüntü yönetmenliğini Veli Kuzlu üstlendi. Hadise'nin fotoğrafları Emre Ünal tarafından çekildi.