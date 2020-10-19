Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine Ermenistan tarafından füze saldırısı düzenlendi. Hain saldırılarda çok sayıda sivil yaralandı ve hayatını kaybetti. Gence'ye yapılan ve sivillerin hedef alındığı saldırı sonrası şehit olan Azerbaycan vatandaşları için Tarkan sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

"KALBİM AZERBAYCAN HALKIYLA"

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulanan Tarkan, Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının bir arada olduğu görseli paylaşarak "Dualarım kardeş ülke Azerbaycan'la. Hain saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzgünüm... Kalbim Azerbaycan halkıyla" dedi.

Tarkan'ın hayranlarından da bu paylaşıma binlerce beğeni geldi.