Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partiye katılan manken ve sunucu Buse İskenderoğlu da “Abartıldığı kadar bir şey yok” açıklamasında bulunarak tepkileri üzerine çekmişti. Salgın sürecinde partilere katıldığı haberleriyle gündeme gelen İskenderoğlu’nun da koronavirüs testi pozitif çıktı. Cumartesi Sürprizi” ve “Pazar Sürprizi” programlarının sunucusuz çekileceği öğrenildi.