Partiye katılan manken ve sunucu Buse İskenderoğlu da “Abartıldığı kadar bir şey yok” açıklamasında bulunarak tepkileri üzerine çekmişti. Salgın sürecinde partilere katıldığı haberleriyle gündeme gelen İskenderoğlu’nun da koronavirüs testi pozitif çıktı. Cumartesi Sürprizi” ve “Pazar Sürprizi” programlarının sunucusuz çekileceği öğrenildi.
Manken Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı
28.11.2020 - 12:18 | Son Güncelleme: 28.11.2020 - 12:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şevval Şahin’in geçen haftalarda Yiğit Marcus Aral’ın doğum günü için yalıda düzenlediği doğum günü partisi sonrası partiye katılan bazı kişilerde koronavirüs çıkmıştı.
Etiketler : Buse İskenderoğlu,koronavirüs,cov,d-19,
749558 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/749558.aspx
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