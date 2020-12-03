Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölümüyle sevenlerini üzen usta sanatçının hayatını konu alacak filmin çekimlerine ise Adana’da başlandı. ‘Küçük Dev Kadın Dilber Ay’ adlı yapımda başrolü Büşra Pekin oynayacak. Kadrosunda Nursel Köse, Ayberk Pekcan, Selen Uçer ve Ruhi Sarı’nın da yer alacağı filmin çekimlerinin şubat ayında tamamlanarak 2021’de vizyona gireceği öğrenildi.