Ölümüyle sevenlerini üzen usta sanatçının hayatını konu alacak filmin çekimlerine ise Adana’da başlandı. ‘Küçük Dev Kadın Dilber Ay’ adlı yapımda başrolü Büşra Pekin oynayacak. Kadrosunda Nursel Köse, Ayberk Pekcan, Selen Uçer ve Ruhi Sarı’nın da yer alacağı filmin çekimlerinin şubat ayında tamamlanarak 2021’de vizyona gireceği öğrenildi.
Dilber Ay’ın hayatı 2021’de vizyonda olacak
03.12.2020 - 13:45 | Son Güncelleme: 03.12.2020 - 13:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk halk müziği sanatçısı Dilber Ay geçen sene 63 yaşındayken hayatını kaybetmiş, eşi İbrahim Karakaş sanatçının ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin bu olduğunu açıklamıştı.
Etiketler : Dilber Ay,
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