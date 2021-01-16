Bu anlamda ilk adım, Hollywood’un ünlü yönetmeni Guy Ritchie’nin çekeceği, aksiyon filmlerinin yıldızı Jason Statham’ın da oynayacağı “Five Eyes” ile atılıyor. Film çekimleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünden alınan izin sonrası, yapım ekibi resmî kurumlarla yazışmalara başladı. EXPO’nun yanı sıra tarihî Kaleiçi’nde de çekimi gerçekleşecek aksiyon filmi, şimdiden Antalyalıları heyecanlandırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı ve Sözcüsü Dr. Cem Oğuz, Hollywood filminin çekilecek olmasının şehre ve ülkeye büyük değer katacağını dile getirdi.
Jason Statham geliyor
16.01.2021 - 07:05 | Son Güncelleme: 16.01.2021 - 07:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Aksu ilçesinde 1,8 milyar TL harcanarak 121 dönümlük arazi üzerine inşa edilen EXPO alanı, dev bir film platosuna dönüştürülüyor.
Etiketler : expo antaya,
760334 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/760334.aspx
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