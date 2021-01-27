Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paramparça adlı dizide oynadığı Zeynep karakteriyle öne çıkan ancak bir süredir setlerden uzak olan Funda Güray yeni bir dizi anlaşmasına imza attı. Genç oyuncu, Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı ATV’nin başarılı dizisi Kuruluş Osman kadrosuna katıldı. Güray’ın dizide hangi rolü oynayacağı ise henüz duyurulmadı. Bu güzel haberi Instagram hesabından sevenleriyle paylaşan Güray “Artık sizinle Kuruluş Osman’da buluşuyoruz” notunu düştü.