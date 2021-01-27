Paramparça adlı dizide oynadığı Zeynep karakteriyle öne çıkan ancak bir süredir setlerden uzak olan Funda Güray yeni bir dizi anlaşmasına imza attı. Genç oyuncu, Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı ATV’nin başarılı dizisi Kuruluş Osman kadrosuna katıldı. Güray’ın dizide hangi rolü oynayacağı ise henüz duyurulmadı. Bu güzel haberi Instagram hesabından sevenleriyle paylaşan Güray “Artık sizinle Kuruluş Osman’da buluşuyoruz” notunu düştü.
Funda Güray, sevilen dizide rol alacak
27.01.2021 - 14:18 | Son Güncelleme: 27.01.2021 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Paramparça adlı dizide oynadığı Zeynep karakteriyle öne çıkan ancak bir süredir setlerden uzak olan Funda Güray yeni bir dizi anlaşmasına imza attı.
Etiketler : Funda Güray,paramparça,
763155 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/763155.aspx
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