Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Kraliyeti’nin olaylı çifti Meghan Markle ve Sussex Dükü Prens Harry, ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’e röportaj vereceklerini duyurmalarının ardından İngiliz basınının hedefi haline geldi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Meghan’ın sarayda yaşadığı dönemde “saray çalışanlarına zorbalık yaptığı” iddia edildi. Buckingham Sarayı, İngiliz basınında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaparak, “Sussex Dükü Harry ve Düşesi Markle hakkında eski saray çalışanları tarafından ortaya atılan iddialar konusunda biz de endişeliyiz. Saray çalışanlarına yönelik taciz ve zorbalığa asla tolerans gösterilmeyecek, iddialar soruşturuluyor” ifadelerini kullandı. Buckingham Sarayı’ndan gelen açıklamanın ardından tamamı 7 Mart’ta yayınlanacak röportajdan yeni bir kesit paylaşıldı. Söz konusu kesitte Markle, “saray çalışanlarına zorbalık yaptığına” ilişkin suçlamalara değindi.

“Zaten çok şey kaybettik”

Meghan, kimseye zorbalık yapmadığını belirterek, “Buckingham Sarayı yalanlarını sürdürürken sessiz kalmamızı nasıl bekliyorlar bilmiyorum. Sessiz kalmadığım için bazı şeyleri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirim ama zaten çok şey kaybettik" dedi.

“Düşes de zorbalığa maruz kaldı”

Meghan Markle adına konuşan sözcü, Düşes’in karakterine yönelik bu son saldırı nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi. Meghan’ın da zamanında zorbalığa maruz kaldığını dile getiren sözcü, “Düşes, doğru olanı yapma konusunda örnek olmaya yönelik çabalarını sürdürmekte kararlı" dedi.

Suudi Veliaht Prens’in Meghan’a küpe hediye ettiği iddiası

İngiliz basınının İngiliz Kraliyetinin olaylı gelini Meghan’a yönelik iddiaları yalnızca saray çalışanları ile ilgili değil. Meghan’ın resmi etkinliklerde sık sık taktığı 500 bin sterlin’lik küpelerin, geçtiğimiz hafta Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de öldürülmesini onayladığı ortaya çıkan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan 'düğün hediyesi' olduğu iddiası da tartışılıyor.