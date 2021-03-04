Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’daki bir hastanede yaklaşık dört aydır tedavi gören Hakan Taşıyan’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Organ nakli bekleyen 47 yaşındaki sanatçının sosyal medya hesabından yapılan paylaşım adeta sevenlerinin yüreğine su serpti. Instagram sayfasından yapılan açıklamada “Karaciğer donörü ile ilgili gelişmeler mevcuttur. Fakat nihai karar doktorlarımızın tetkikleri sonucu netleşecektir. Allah'ın izni ve sizlerin dualarıyla güzel gelişmeler olacaktır, inşallah. Gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerine yer verildi.