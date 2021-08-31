Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Kutlamalara HES kodu ve maske kontrolünün ardından giren Antalyalılar, Ali Altay’ın seslendirdiği marşlar ve şarkılarla büyük bir coşku yaşadı. Altay konserine 30 Ağustos için Başkan Muhittin Böcek’in armağanı olan ve özel olarak yazılan 100. Yıl Marşı ile başladı.

VİDEO MESAJ GÖNDERDİ

Ağabeyi Şadi Böcek’in vefatı nedeniyle geceye katılamayan Başkan Muhittin Böcek bir video mesajla Antalyalıların Zafer Bayramı’nı kutladı. Başkan Böcek mesajında, “Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sizlerle beraber Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda devrimlerine inanarak yürümeye devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberliğimizi hiç kimse bozamayacak. Al bayrağımız dalgalanmaya devam edecek, ezanımız susmayacak. Cumhuriyet’imize Atatürk’ümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

EDİS'E ANLAMLI HEDİYE

30 Ağustos Zafer Bayramı konseri Edis’in şarkılarıyla devam etti. Cüretkar ve Martılar isimli şarkılarıyla konserine başlayan Edis, sevilen şarkılarını seslendirdi. Cep telefonlarının ışıklarıyla Edis’in duygusal şarkılarına eşlik eden binlerce Antalyalı, hareketli şarkılarda ise büyük coşku yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Dirgen Özdemir, şarkıcı Edis’e Antalyalılar adına teşekkür ederek, üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir” sözünün yazılı olduğu bir fotoğraf hediye etti.

“HERKESİN BAYRAMINI KUTLUYORUM”

Gecede kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Özdemir, Başkan Böcek’in selam ve sevgilerini ileterek başladığı konuşmasında ağabeyi Şadi Böcek’i kaybettiği için geceye katılamayan Başkan Böcek’e başsağlığı diledi. Özdemir, “Bu anlamlı günü Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği mobil kortej ve konserlerle coşkuyla kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Her safhası ince ince düşünülerek destanlaşan şanlı tarihimizin dönüm noktası 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” diyerek Antalyalıların bayramını kutladı.

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