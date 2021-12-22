Türkiye Gazetesi

TRT1 ekranlarında yayınlanan Tozkoparan adlı dizide rol alan Sera Tokdemir, dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun yapılan kontrollerin ardından koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

TEDAVİSİNE HASTANEDE DEVAM EDİLECEK

Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, temasta bulunduğu kişileri uyarmayı ihmal etmedi. Tokdemir, Instagram’dan “Herkese merhaba. Gece çok kötü hissederek acile geldim. Aldığım serumlar iyi olmamı sağlamayınca, doktor yatışıma karar verdi ve az önce Covid pozitif olduğumu öğrendim. Lütfen temasta olan herkes mutlaka test yaptırsın” şeklinde bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu paylaşımında iki doz aşı olduğunu da belirtti.

Ünlü oyuncu Sera Tokdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu.

SERA TOKDEMİR KİMDİR?

1981 yılında Mersin'de dünyaya geldi. 2000 yılında Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Zirve Sanat Merkezi'nde tiyatro, şan ve diksiyon eğitimi alarak tiyatroya başladı. 2009 yılında Plato Film Okulu'nda Ayla Algan yönetiminde oyuncu yönetimi, beden dili, dublaj, sinema-dizi-reklam oyunculuğu eğitimi aldı. Birçok sinema, reklam ve klip çalışmalarında yer alan oyuncu; Kertenkele, Ey Aşk Nerdesin, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol oynadı. Tokdemir, şimdilerde TRT 1'de yayımlanan Tozkoparan İskender dizisinde Rüya karakterini canlandırıyor.

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