Türkiye Gazetesi

Uzun zamandır ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, oyuncu Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Şimdilerde ikinci kez baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu’ndan endişelendiren bir haber geldi.

Ünlü sunucunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve programın bu nedenle bir süre aksayacağı iddia edildi. Hamile olan Sinem Kobal ve kızı Lalin'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yapılmadı.

SETLERE KORONAVİRÜS MOLASI

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken birçok projenin de çekimlerine ara verildi. Yargı, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı, Yargı gibi dizilerin çekimleri durduruldu.

Ünlü oyuncudan kötü haber: Pınar Deniz koronavirüse yakalandı Sevilen dizi Yargı’nın başrolü Pınar Deniz koronavirüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan ünlü oyuncu evde karantinaya girdi.

Camdaki Kız’ın başrol oyuncusu Enis Arıkan koronavirüse yakalandı! Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız’da koronavirüs paniği. Dizinin başrol oyuncusu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı. En son Ağustos ayında koronavirüsü atlatan başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak durumuyla ilgili bilgiler verdi. Arıkan paylaşımında, halsizlik ve ateşi olduğunu söyledi.