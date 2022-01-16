Türkiye Gazetesi

Birbirinden ünlü isimlerin kimliklerini gizleyerek maske ile performans sergilediği yarışma 'Maske Kimsin Sen?'de heyecan Cumartesi ve Pazar akşamları devam ediyor. Jüri üyeliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yaptığı ve Tansel Öngel'in sunduğu programda maskenin altındaki ünlü isimleri tahmin etmek gün geçtikçe zorlaşıyor.

Yayınlandığı ilk günden bu yana hem eleştiri oklarının hedefinde olan hem de diğer yandan beğeni toplayan programın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde birbirinden güzel performanslar sergilendi. Performanslar sonrası yapılan oylamada 'şövalye' maskesini çıkarması gereken yarışmacı oldu.

'ŞÖVALYE' ENDER SARAÇ ÇIKTI

Bölümde 25 kiloya yakın kostümü ile horon tepen şövalye maskesini indirdi ve yarışmacının Ender Saraç olduğu ortaya çıktı. Verilen ipuçlarından yola çıkan jüri üyeleri birçok isim tahmininde bulunmuş, Eda Ece ve Melis Sezen şövalyenin Ender Saraç olabileceğini belirtmişti. Jüri üyeleri daha önce şövalye için Canan Karatay tahmininde de bulunmuştu.

Yarışmacının 63 yaşındaki Ender Saraç çıkması sonrası sosyal medya takipçilerinden bazıları şu yorumlarda bulundu:

"Ender Saraç 25 kiloluk kostümle horon oynadı. Verdiği bilgilerin doğruluğundan güvenilirliğinden tamamen emin oldum bütün videolarını izlemeye gidiyorum.

Adam o yaşta neler yapıyor ben gece baş ucumdaki suyu içmeye eriniyorum.

63 yaşında 25 kg ile horon tepti...

Şaka gibi bir şey ya inanamadım."

'Maske Kimsin Sen'e iskelet damga vurdu: Beni nasıl elersiniz? Ekranların yeni yarışması 'Maske Kimsin Sen' dün akşam 4'üncü bölümü ile izleyicilerle buluştu. 6 farklı yarışmacının farklı maskelerle yarıştığı programda, maskesini çıkaran kişi 'iskelet' olurken, yarışmacının Keremcem çıkması hem jüri üyelerini hem de izleyicileri şaşkınlığa uğrattı.