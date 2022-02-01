Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Büşra Pekin, başrolünde oynadığı “Dilber Ay” filminin heyecanını yaşadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Uzun aradan sonra böylesine özel bir projeyle tekrar beyazperdede olmak gerçekten heyecan verici. ‘Dilber Ay’ çok özel bir proje oldu benim için. Gerçekleştireceğimiz gala için hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Umarım vizyona girdiğinde izleyenler tarafından da beğenilen bir film olur” şeklinde konuştu.

ROLÜ İÇİN KİLO ALMIŞTI

Dilber Ay filminin vizyona girmesine çok az zaman kaldı. Ünlü sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin, geçen yıl 15 kilo verdiğini, Dilberay filmindeki rolü için ise 9 kilo birden aldığını söyledi.

DİLBER AY, 4 ŞUBAT’TA VİZYONDA

Kahramanmaraş’ta, sekiz çocuklu, fakir bir ailenin kızı olarak, çadırda başladığı hayatına birçok üzüntü ve hüzün sığdırdı Dilber Ay… 13 yaşında para karşılığı, kendinden yaşça büyük bir adama satıldı, evlendiler, çocukları oldu. Şarkı söylediği için dayak yedi, işkence çekti ama o, yaşadığı bütün acılara inat, Allah vergisi sesinden aldığı güçle adım attığı sahnelerde zirveyi de gördü, hapishaneyi de. Hiç yılmadı. Hep şarkı söyleyerek çıktı düştüğü dipsiz kuyulardan. Hafızalara kazınan sesi, kaderine inat sürekli gülümseyen yüzüyle ölümünden sonra da tüm Türkiye’nin sevgi ve saygıyla andığı usta bir sanatçı olarak zirvedeki yerini koruyor, kadının gücünü kanıtlamayı sürdürüyor.

İşte bu çok özel hayatı, satırbaşlarıyla anlatan “DİLBERAY” filminin senaryosu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner tarafından kaleme alındı. Büşra Pekin’in Dilber Ay’ı canlandırdığı yapımda ayrıca Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor. “DİLBERAY” 4 Şubat Cuma günü vizyona girecek.