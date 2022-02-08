Türkiye Gazetesi

Daha önce kanser dolayısıyla defalarca ameliyat olan Fulden Uras’ın hastalığı tekrarladı. Kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyuran 53 yaşındaki şarkıcı sevenlerinden dua istedi. Uras, "Benim bayramım bu hastalıktan kurtulduğum gün olacak" dedi.

“BİTMEYEN ÇİLEM, DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN DOSTLAR”

Hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan Fulden Uras, kolunda serumlu fotoğrafını takipçileriyle paylaştı Uras, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bitmeyen çilem... 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat. Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Allah herkese şifa versin, ötesi yok."

AMELİYAT SONRASI PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü sanatçı geçirdiği operasyon sonrası Instagram’dan bir video paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

“Dostlar arayan soran herkese teşekkür ederim. Ameliyatım başarılı geçti. Birkaç gün dinleneceğim. Allah’a emanet olun.”

ANNESİ DE AYNI HASTALIKTAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Annesi de 2017 yılında kanserden vefat eden Fulden Uras o dönem "Göğüslerimi alsınlar bitsin ben buna razıyım ama o acıları bir daha yaşamayayım çok zor" demişti.

FULDEN URAS KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da doğdu. 1986’da Ah Bu Kadınlar filmindeki başrolüyle ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991’de “assolist” olarak sahneye çıktı. 1995’te ilk albümü Belliydi Zaten’i çıkardı. Ünlü sanatçı bugüne kadar birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı. Uras, Belliydi Zaten (1995), Bensiz Olsun (2000), Cici (2004), Nelere Dayandı Bu Yürek (2006), On (2009) isimli albümleri de mevcut.

Fulden Uras'tan kötü haber 10 senede 11 kez ameliyat olan Fulden Uras'a, rutin kontrolleri için gittiği hastanede meme kanseri teşhisi koyuldu. Şarkıcı, "Sağ göğsümün tamamı, sol göğsümün bir kısmı alınacak. Benim için dua edin" dedi.

Fulden Uras hastanelik oldu! Ses sanatçısı Onur Akay, meslektaşı Fulden Uras’ın boyun fıtığı nedeniyle ciddi ağrılarla hareketsiz yattığını ve zor günler geçirdiğini açıkladı.