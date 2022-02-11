Posta Gazetesi köşe yazarı ve Psikiyatrist Haydar Dümen koronavirüsten 91 yaşında hayatını kaybetti. Dümen'in cenazesi dün defnedildi.
HAYDAR DÜMEN KİMDİR?
Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Lise'den 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık vermiştir.
Haydar Dümen'in 3 yıla kadar hapsi isteniyor Dr. Haydar Dümen'in, "İnsan üzerinden deney yapmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. Dümen'in, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.