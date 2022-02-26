Türkiye Gazetesi

Türk Sineması’nın sevilen ismi Hülya Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" adlı programına oyuncu Naşit Özcan'ı konuk etti. Özcan, programda ailesi hakkında bilinmeyenleri açıkladı.

“NAŞİTLERİN SOYADINI HİÇ YERE DÜŞÜRMEDİM”

Dedesi Naşit Bey, halası Adile Naşit, babası Selim Naşit olan ve sanatçı bir aileden gelen Naşit Özcan, şöyle dedi:

"Böyle bir ailede olmak gururlu, çok ağır bir yük. Eğer onların yolunda ilerliyorsanız hele çok daha ağır bir yük. Ben inanıyorum ki Naşit'lerin soyadını hiç yere düşürmedim. Şehir Tiyatroları'nda 35 yılım geçti. Birçok ödüller aldık."

OĞLU 15 YAŞINDAYKEN HAYATINI KAYBETTİ

Naşit Özcan, usta sanatçı Adile Naşit’in 15 yaşındayken oğlu Ahmet’in hayatını kaybettiğini belirterek şunları söyledi:

‘’Ahmet onun 15 yaşındayken kaybettiği oğlu, hayatının en büyük acısı. Hep taşıdı onu. Her akşam işten döndüğünde otururduk masaya. Dururdu yemeği önünde. Başlardı böyle şıpır şıpır ağlamaya, sonra gözyaşını silerdi. ‘Haydi, bakalım yemeklerimizi yemeğe başlayalım’ derdi. Zaten bu acı onu hastalığa götürdü.”

Adile Naşit - oğlu Ahmet - annesi Amelya Hanım

ADİLE NAŞİT’İN OĞLU NEDEN ÖLDÜ?

TRT’de anlattığı masallarıyla kuzucuklarına seslenen Adile Naşit, 15 yaşında hayatını kaybeden evladının acısıyla yıkıldı. Naşit’in oğlunun neden öldüğü de merak edilenler arasında… 1950 yılında evlenen Adile Naşit'in 1952 yılında bir oğlu dünyaya geldi. Ahmet ismini verdiği oğlu, ilkokul 2. sınıfa geldiğinde rahatsızlandı, Ahmet'in kalbi doğuştan delikti. 1966 yılında yapılan operasyon sonrası, küçük Ahmet bir daha gözlerini açamadı. Adile Naşit oğlunun öldüğü gün Gazanfer Özcan-Gönül Ülkü Tiyatrosu'yla İzmir'de turnedeydi. Bu haberi aldıktan sonra bağrına taş basıp sahneye çıkan Adile Naşit'in oğlunu kaybettiği gün, kendisinin doğum günüydü. Ünlü sanatçı, İstanbul Karacaahmet mezarlığında ilk eşi Ziya Keskiner ve oğlu Ahmet Keskiner ile birlikte yatmaktadır.

Bakın Adile Naşit'in gerçek adı neymiş? Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi.

Adile Naşit'in bilinmeyen sırrı ortaya çıktı (Adile Naşit kimdir, filmleri) Ağlatırken güldürmesi, güldürürken ağlatması, hızlı hızlı koşar gibi yürüyüşü ve o ünlü kahkahası. Ancak Adile Naşit'in öyle bir sırrı var ki...