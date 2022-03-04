Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Bergüzar Korel, ailesiyle Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Ünlü oyuncu son olarak paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Korel, Londra’daki yeni evinin dekorasyonuna dair görüntüler paylaştı.

EVİ ÇOCUKLARINA GÖRE DÜZENLEDİLER

3 çocuk annesi Bergüzar Korel şimdilerde Londra’da çocukları ve eşiyle birlikte aile hayatının tadını çıkarıyor. Radikal bir kararla Londra'ya taşınan Ergenç ailesi, evlerini çocuklarına göre düzenledi.

Tadilat sürecinden ve evinden kareler paylaşan Korel, fotoğrafa “Dün salon bu haldeydi. Ben bir başak burcuyum, aşırı evcimenim. Girdiğim yeri anında yuva yapmak isterim. Ve tüm bunlar aşırı hızlı ve pratik olsun derdine düşer, ertesi gün iki büklüm belim de belim diye ağlarım ama keyfini de yaparım” şeklinde not düştü.

Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, çocukları Ali, Han ve Leyla’yla birlikte İngiltere’nin başkenti Londra’da keyifli günler geçiriyor. Yanlarında bir de dadı götüren çift, İstanbul’da projelerinin olmadığı dönemde Londra’da yaşayacak.

Bergüzar Korel’den anne-kız pozu! Paylaşımına beğeni yağdı Geçen ay bebeği Leyla’yı kucağına alan ve üçüncü kez anne olma heyecanını yaşayan güzel oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyada kızıyla fotoğraf paylaşımlarına devam ediyor. Korel, son paylaşımında kızıyla fotoğrafını paylaşarak "Ufak bir şekerleme..." notunu düştü.

Bergüzar Korel üçüncü kez anne oldu Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Yeni doğan bebeğin cinsiyetinin kız olduğu ve adının Leyla olacağı öğrenildi.