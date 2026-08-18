Gökhan Özen, Naz Canbaz ile gerçekleştirdiği sade nikahın ardından neden düğün yapmadıklarını açıkladı. Ünlü şarkıcı, bir gecelik eğlence için harcanacak bütçeyi hayırlı bir işe yönlendirdiklerini belirtirken, aldıkları kararı eşiyle birlikte verdiklerini söyledi.

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, 14 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Naz Canbaz ile dünyaevine girdiğini duyurmuştu. Çiftin sade bir nikah töreniyle evlenmesinin ardından, düğün yapmamaları da merak konusu olmuştu.

Gözlerden uzak gerçekleşen nikahın ardından Özen'in, Antakya'da yaşayan iki çocuklu depremzede bir aile için ev satın aldığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları doğrularken, düğün yerine neden böyle bir karar aldıklarını da anlattı.

“BEKLEMEYE GEREK YOK DEDİK”

Yakın çevresinden gelen “Neden haberimiz olmadı?” ve “Düğün ya da eğlence yapılmayacak mı?” sorularına cevap veren 46 yaşındaki şarkıcı, evlilik kararlarının ani geliştiğini belirtti.

Özen, yaptığı açıklamada, “Tebrik mesajlarınız için teşekkür ederim. ‘Neden hiç haberimiz olmadı?’ diye sitem eden dostlarımız var. Evet, ani bir kararla bunu gerçekleştirdik. Her şeyden emin olduğumuza göre beklemeye gerek yok dedik ve nikahımızın hem yurt dışı hem de yurt içi prosedürlerini tamamladık” ifadelerini kullandı.

DÜĞÜN BÜTÇESİNİ HAYIR İŞİNE AYIRDILAR

Düğün yerine farklı bir karar aldıklarını belirten Gökhan Özen, bir gecelik eğlence için harcanacak bütçeyi yardım amacıyla kullanmayı tercih ettiklerini açıkladı.

Özen, “Bir gecelik eğlenceye ayıracağımız bütçeyi hayırlı bir iş için kullanmaya karar verdik” sözleriyle aldıkları kararı duyurdu.

Gökhan Özen’den dikkat çeken evlilik kararı! Düğün bütçesini hayır işine ayırdı

“EŞİM DE BENİMLE AYNI FİKİRDEYDİ”

Bu kararın yalnızca kendisine ait olmadığını, eşi Naz Canbaz ile birlikte aldıklarını ifade eden Özen, ikisinin de aynı düşüncede olduğunu belirtti.

Ünlü şarkıcı, “Eşim de bu konuda benimle aynı fikirdeydi. Birlikte düşündüğümüzde, bu bütçeyi bir hayır işine yönlendirmenin bizi daha çok mutlu edeceğine ve ömür boyu vicdanen huzur vereceğine inandık” dedi.

“BÖYLE İŞLER ANLATILMAZ”

Yaptıkları yardımın ayrıntılarını fazla paylaşmak istemediğini de dile getiren Gökhan Özen, gösterişli düğünler yerine ihtiyaç sahiplerine destek olunmasının daha anlamlı olduğunu söyledi.

Gökhan Özen’den dikkat çeken evlilik kararı! Düğün bütçesini hayır işine ayırdı

Özen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Dünyada bu kadar açlık varken bir gecelik eğlence için milyonlar dökmek yerine, o parayı daha hayırlı işler için kullandık. Böyle işler anlatılmaz, o yüzden bu kadarını söyleyeceğim. Herkes bu şatafatlı düğün işlerine biraz da bu açıdan bakarsa eminim daha güzel bir dünya olur. Allah herkese nasip etsin.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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