Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Şarkıcı Simge Sağın'ın en acı günü! Ablasına Nilay Sağın'a gözyaşlarıyla veda etti

Şarkıcı Simge Sağın'ın en acı günü! Ablasına Nilay Sağın'a gözyaşlarıyla veda etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seslendirdiği 'Aşkın Olayım' şarkısı ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın aldığı acı haberle yıkıldı. Ünlü şarkıcının ablası Nilay Sağın hayatını kaybetti. Sağın, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan ablasına gözyaşlarıyla veda etti.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın seslendirdiği Yankı, Miş Miş, Üzülmedin mi?, Ben Bazen, Yalnız Başına gibi şarkılarla adından söz ettirmişti.

Şarkıcı Simge Sağın'ın en acı günü! Ablasına Nilay Sağın'a gözyaşlarıyla veda etti - 1. Resim

Sağın, aldığı acı haberle yıkılmıştı. Ünlü şarkıcının ablası Nilay Sağın hayatını kaybetmişti.

Şarkıcı Simge Sağın'ın en acı günü! Ablasına Nilay Sağın'a gözyaşlarıyla veda etti - 2. Resim

ABLASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

2. Sayfa'nın haberine göre; uykusunda hayatını kaybeden ve ani vefatıyla ailesini yasa boğan Nilay Sağın, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Şarkıcı Simge Sağın'ın en acı günü! Ablasına Nilay Sağın'a gözyaşlarıyla veda etti - 3. Resim

Büyük acıyla sarsılan Simge Sağın, ablasının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu. Nilay Sağın, Kozyatağı Modern Camii'ndeki cenazenin ardından Nilay Sağın, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Simge Sağın ardından annesinin omzunda gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İrfan Can Kahveci krizi büyüyor! Menajerine talimat verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ünlü yönetmen Ali Özgentürk'e veda! Cenazeye ünlüler akın etti: Kızının yaptığı herkesi ağlattı - MagazinÜnlü isme veda! Cenazeye ünlüler akın etti: Kızının yaptığı herkesi ağlattıGöksel'in son halini kimse tanıyamadı! Çok fena sosyal medyanın diline düştü: "Buna ne olmuş böyle" - MagazinSon halini kimse tanıyamadı! Sosyal medyanın diline fena düştüLüks villalar, oteller, kanallar... İbrahim Tatlıses'in serveti çok konuşulmuştu! Dikkat çeken miras açıklaması geldi - MagazinUsta sanatçıdan dikkat çeken miras açıklamasıTürkan Şoray'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı: "Derin üzüntü içerisindeyim" - MagazinTürkan Şoray'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldıGündemden düşmeyen TRT'nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu katıldı - MagazinGündemden düşmeyen TRT'nin Teşkilat dizisine bomba oyuncu!Survivor'da elenen isim herkesi şaşırttı! Görenler yoruma sarıldı - MagazinSurvivor'da elenen isim herkesi şaşırttı! Görenler yoruma sarıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...