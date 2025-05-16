Şarkıcı Simge Sağın'ın en acı günü! Ablasına Nilay Sağın'a gözyaşlarıyla veda etti
Seslendirdiği 'Aşkın Olayım' şarkısı ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın aldığı acı haberle yıkıldı. Ünlü şarkıcının ablası Nilay Sağın hayatını kaybetti. Sağın, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan ablasına gözyaşlarıyla veda etti.
Ünlü şarkıcı Simge Sağın seslendirdiği Yankı, Miş Miş, Üzülmedin mi?, Ben Bazen, Yalnız Başına gibi şarkılarla adından söz ettirmişti.
Sağın, aldığı acı haberle yıkılmıştı. Ünlü şarkıcının ablası Nilay Sağın hayatını kaybetmişti.
ABLASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
2. Sayfa'nın haberine göre; uykusunda hayatını kaybeden ve ani vefatıyla ailesini yasa boğan Nilay Sağın, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Büyük acıyla sarsılan Simge Sağın, ablasının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu. Nilay Sağın, Kozyatağı Modern Camii'ndeki cenazenin ardından Nilay Sağın, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Simge Sağın ardından annesinin omzunda gözyaşlarına boğuldu.