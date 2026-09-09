Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

Yahşi Cazibe'nin unutulmaz karakteriydi… Ekrana yeni diziyle döndü, kimse tanıyamadı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yahşi Cazibe'nin unutulmaz karakteriydi… Ekrana yeni diziyle döndü, kimse tanıyamadı

Rol aldığı Yahşi Cazibe dizisinde Simge rolüyle hafızalara kazınan Hande Katipoğlu, yıllar sonra yeniden ekranlara döndü. Evlilik Güzeldir dizisinde rol alan Katipoğlu'nun kısa kahverengi saçları ve değişen görünümü dikkat çekti. Oyuncuyu yeni haliyle görenler ise tanımakta güçlük çekti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

2010-2012 yılları arasında ekranlara gelen Yahşi Cazibe dizisinde Simge karakterini canlandıran Hande Katipoğlu, oyunculuğuyla dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

Yahşi Cazibe'nin unutulmaz karakteriydi… Ekrana yeni diziyle döndü, kimse tanıyamadı
Başlık ResmiYahşi Cazibe'nin unutulmaz karakteriydi… Ekrana yeni diziyle döndü, kimse tanıyamadı

Dizide Hakan Yılmaz'ın hayat verdiği Kemal'in sevgilisi Simge karakteriyle izleyici karşısına çıkan Katipoğlu, özellikle “Mağdurum da mağdurum” repliğiyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer etti.

EVLİLİK GÜZELDİR İLE EKRANA DÖNDÜ

Hande Katipoğlu, Yahşi Cazibe'nin ardından Pis Yedili, Paşa Gönlüm, Kalbim Ege'de Kaldı, N'olur Ayrılalım, Jet Sosyete ve Tutunamayanlar gibi farklı yapımlarda rol aldı.

Yahşi Cazibe'nin unutulmaz karakteriydi… Ekrana yeni diziyle döndü, kimse tanıyamadı
Başlık ResmiYahşi Cazibe'nin unutulmaz karakteriydi… Ekrana yeni diziyle döndü, kimse tanıyamadı

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu, Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Berk Bakioğlu, Ferit Aktuğ ve Anıl Çelik'in de kadrosunda yer aldığı Evlilik Güzeldir dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıktı.

“RESMEN BAŞKASI OLMUŞ”

Yahşi Cazibe dizisinde sarı saçlarıyla izleyicilerin karşısına çıkan Hande Katipoğlu, yeni projesinde kısa kahverengi saçları ve daha sade tarzıyla dikkat çekti.

Yahşi Cazibe'nin unutulmaz karakteriydi… Ekrana yeni diziyle döndü, kimse tanıyamadı
Başlık ResmiYahşi Cazibe'nin unutulmaz karakteriydi… Ekrana yeni diziyle döndü, kimse tanıyamadı

Oyuncunun yıllar içindeki değişimini gören sosyal medya kullanıcıları, Katipoğlu'nun yeni görüntüsü karşısında şaşkınlıklarını yorumlarıyla dile getirdi. Katipoğlu için “Resmen başkası olmuş”, “Asla tanıyamadım”, “Gerçek mi bu ama konuşması hâlâ aynı” ve “Ne kadar da değişmiş” şeklinde yorumlar yapıldı.

Yahşi Cazibe'nin unutulmaz karakteriydi… Ekrana yeni diziyle döndü, kimse tanıyamadı
Başlık ResmiYahşi Cazibe'nin unutulmaz karakteriydi… Ekrana yeni diziyle döndü, kimse tanıyamadı
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YÜZLERCE EV BOŞALTILDI!
YÜZLERCE EV BOŞALTILDI!
3 il orman yangınlarıyla savaşıyor
'ANLAŞMA DEVREYE GİRECEK'
'ANLAŞMA DEVREYE GİRECEK'
Pakistan'dan Türkiye'yi ilgilendiren savaş açıklaması!
1 HAFTANIN DİBİNDEN DÖNDÜ!
1 HAFTANIN DİBİNDEN DÖNDÜ!
Altına yeniden petrol ve faiz freni
TÜRKÇE YERİNE FRANSIZCA!
TÜRKÇE YERİNE FRANSIZCA!
Esad dönemindeki müfredat uygulanıyor
'FAVORİ BEŞİKTAŞ'
'FAVORİ BEŞİKTAŞ'
Marsilya’nın eski hocası, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
BEYAZ SARAY'I KARIŞTIRDI!
BEYAZ SARAY'I KARIŞTIRDI!
3 kadın danışmanına servet değerinde hediye
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Galatasaray'da 4 yıllık anlaşma tamam
AVANTAJ ORTAYA ÇIKTI!
AVANTAJ ORTAYA ÇIKTI!
Benzinliden yüzde 33 daha ucuz
BATAN GEMİDE CAN PAZARI!
BATAN GEMİDE CAN PAZARI!
Girne faciasından kurtulan yolcu yaşananları anlattı
2027’DE DOLAR MI TL Mİ?
2027’DE DOLAR MI TL Mİ?
OVP’den mesaj var
"KALBİM KAN AĞLIYOR"
Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i derinden sarstı
YOLUNUZ AÇIK OLSUN
YOLUNUZ AÇIK OLSUN
19 sene sonra iki takımla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz
KİRALIK LÜKS SAHTE HAYAT
KİRALIK LÜKS SAHTE HAYAT
Maksat zengin olmak değil, zengin görünmek...
MEZARI AÇILACAK!
MEZARI AÇILACAK!
El yazısıyla savunma notları ortaya çıktı
BUNU İLK DEFA SÖYLEDİ
BUNU İLK DEFA SÖYLEDİ
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’yi şoke edecek açıklama
SİGORTADAN SKANDAL İSTEK
SİGORTADAN SKANDAL İSTEK
Işıl'ın öldüğü kazada aile bir kez daha yıkıldı
NEREYE HARCAYACAĞI BELLİ OLDU
NEREYE HARCAYACAĞI BELLİ OLDU
Dünyadaki en yüksek maaşlı ülke lideri servetine servet kattı
FUTBOLCULARA SES GETİREN VAAT
FUTBOLCULARA SES GETİREN VAAT
Acun Ilıcalı sosyal medyadan paylaştı
ORTA DOĞU YANGIN YERİ!
ORTA DOĞU YANGIN YERİ!
İran'dan ABD'ye misilleme geldi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Alman basını yazdı, Türkiye dünyaya ders oldu!
Alman basını yazdı, Türkiye'nin o hamlesi dünyaya ders oldu
Kaydet
İzmir elektrik kesintisi 10-11 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti (Bornova, Bayındır, Bayraklı, Çeşme, Karşıyaka, Kiraz, Kınık, Urla, Tire, Menemen, Ödemiş)
İzmir elektrik kesintisi 10-11 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti (Bornova, Bayraklı, Çeşme, Karşıyaka, Kiraz, Kınık, Urla, Tire, menemen, Ödemiş)
Kaydet
Sıra dışı turist şikayeti: ‘Sivrisinek ısırıkları psikolojimi olumsuz etkiledi’ dedi, otelden ücret iadesi istedi
‘Sivrisinek ısırıkları psikolojimi olumsuz etkiledi’ diyen turist, otelden parasını geri istedi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.