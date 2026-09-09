Rol aldığı Yahşi Cazibe dizisinde Simge rolüyle hafızalara kazınan Hande Katipoğlu, yıllar sonra yeniden ekranlara döndü. Evlilik Güzeldir dizisinde rol alan Katipoğlu'nun kısa kahverengi saçları ve değişen görünümü dikkat çekti. Oyuncuyu yeni haliyle görenler ise tanımakta güçlük çekti.

2010-2012 yılları arasında ekranlara gelen Yahşi Cazibe dizisinde Simge karakterini canlandıran Hande Katipoğlu, oyunculuğuyla dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

Yahşi Cazibe'nin unutulmaz karakteriydi… Ekrana yeni diziyle döndü, kimse tanıyamadı

Dizide Hakan Yılmaz'ın hayat verdiği Kemal'in sevgilisi Simge karakteriyle izleyici karşısına çıkan Katipoğlu, özellikle “Mağdurum da mağdurum” repliğiyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer etti.

EVLİLİK GÜZELDİR İLE EKRANA DÖNDÜ

Hande Katipoğlu, Yahşi Cazibe'nin ardından Pis Yedili, Paşa Gönlüm, Kalbim Ege'de Kaldı, N'olur Ayrılalım, Jet Sosyete ve Tutunamayanlar gibi farklı yapımlarda rol aldı.

Yahşi Cazibe'nin unutulmaz karakteriydi… Ekrana yeni diziyle döndü, kimse tanıyamadı

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu, Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Berk Bakioğlu, Ferit Aktuğ ve Anıl Çelik'in de kadrosunda yer aldığı Evlilik Güzeldir dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıktı.

“RESMEN BAŞKASI OLMUŞ”

Yahşi Cazibe dizisinde sarı saçlarıyla izleyicilerin karşısına çıkan Hande Katipoğlu, yeni projesinde kısa kahverengi saçları ve daha sade tarzıyla dikkat çekti.

Yahşi Cazibe'nin unutulmaz karakteriydi… Ekrana yeni diziyle döndü, kimse tanıyamadı

Oyuncunun yıllar içindeki değişimini gören sosyal medya kullanıcıları, Katipoğlu'nun yeni görüntüsü karşısında şaşkınlıklarını yorumlarıyla dile getirdi. Katipoğlu için “Resmen başkası olmuş”, “Asla tanıyamadım”, “Gerçek mi bu ama konuşması hâlâ aynı” ve “Ne kadar da değişmiş” şeklinde yorumlar yapıldı.

Yahşi Cazibe'nin unutulmaz karakteriydi… Ekrana yeni diziyle döndü, kimse tanıyamadı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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