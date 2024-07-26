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'Yazık insanlığına!' Özge Özder yaralıyı bıraktı, köpeğin peşine düştü

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&#039;Yazık insanlığına!&#039; Özge Özder yaralıyı bıraktı, köpeğin peşine düştü

Magazin Haberleri

Başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için çalışmalar devam ederken, Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir motosiklet sürücüsü köpek yüzünden kaza yaptı. Yoldan geçen ve o anlara şahit olan oyuncu Özge Özder, ağır yaralanan sürücüyü orada bırakıp köpeğin başında bekledi. Geçtiğimiz yıl yaşanan olay ve tepkiler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Son 5 yılda başıboş köpekler yüzünden 3 milyondan fazla trafik kazası meydana gelirken, yaşanan bir olay yine aynı sorunu gözler önüne serdi ve sözde hayvanseverlerin insana verdiği değer yeniden ortaya çıktı. 

KAZA YAPANI UMURSAMADI

Feci olay Bodrum’un Muğla ilçesinde yaşandı. Bir motosiklet sürücüsü, yola çıkan köpek yüzünden kaza yaptı. O sırada yoldan geçen Özge Özder, ağır yaralanan sürücüyü kendi başına bırakıp köpeğin peşine düştü. 

Yaralıyı umursamayıp yanına gitmeyen oyuncu, çektiği videoda “Ambulans da yaralıları aldı herhalde” dedi.

Köpekle ilgili ise “Güzel çocuk, bayağı bir yattı. Bir şey olduğu zaman hayvanları terk etmeyin” ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ GELDİ

Köpek üzerinden şov yapan Özge Özder, kısa sürede tepki çekti. Sosyal medyada kullanıcılardan “Tüh senin insanlığına” , “Yazık, bunlara prim verip seyredin bir de” , “Köpek kadar değeri yok mu o sürücünün” gibi yorumlar yaptı. 

Düzenleyen:  - Magazin
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