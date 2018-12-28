Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemekteyiz 28 Aralık kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim 28 Aralık... TV8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz, bu akşam haftanın finali ile ekranlara geliyor. Bu sorunun cevabı belli oluyor. Birbirlerine puan veren yarışmacılar kimin birinci olduğunu belirledi! Yemekteyiz final akşamı için heyecan dorukta. İddialı yarışmacının yarıştığı yemek programında bir kişi tencere seti ve 10 Bin TL'lik hediye çekini kazandı. Peki 28 Aralık Yemekteyiz finalini kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ 28 ARALIK KİM KAZANDI? YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gülizar Ayan, Abdülkadir Şereflioğlu, Soner Pekdemir, Fatma Kaplan ve Merve hanımın yarıştığı Yemekteyiz'de Soner Pakdemir'in sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılmasının ardından Hatice Beyza Bulut yarışmaya dahil oldu.

Yarışmanın birincisi heyecanla bekleniyordu! Haftanın birincisi kim oldu? Haftanın birincisi belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz...

Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturuyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Beş yarışmacı da kendi günüsünde menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyorlar.. Diğer katılımcılar ise günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar. 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibinin kim olacağı heyecanla bekleniyor.

HAZIRLIK SÜRECİ TAM 3 SAAT

Yemekteyiz yarışmasında kurallar gereği yarışmacılar yemeklerini 3 saat içinde hazırlamak zorunda. Yine kurallar gereği yarışmacılar herhangi birinden yardım almadan yemeklerini bitirip sunmak zorunda.