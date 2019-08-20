Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masterchef Şef Türkiye Yarışmacıları Kim Kimdir? Masterchef Şef Türkiye yeni sezonu ile bomba gibi giriş yaptı. Hafta sonu ekrana gelen Masterchef yarışmacılarını seçiyor. Master Şef yarışmacılar ve jüri üyeleri kim soruları cevap buldu. Masterchef yeni sezonda Master şef jüri üyelerinin biri değişti. Peki Master şef jüri üyeleri kimler? TV 8 ekranlarının sevilen ve her an heyecanını yitirmeyen yarışması Masterchef bu sezon da yine çok konuşulacak gibi. Master şef jüri üyeleri Masterchef yarışmacılarını seçiyor. İzleyiciler Masterchef Şef Türkiye yarışmacıları kim kimdir? Master şef yeni sezon yarışmacıları kim, Master şef 2019 yarışmacıları, Masterchef jüri üyeleri aramalarını yapıyor. Biz de sizler için Master şef jüri üyeleri, Masterchef yarışmacıları, Master şef yarışmacıları kimler, Masterchef Şef Türkiye yarışmacıları kim kimdir? İşte Master Şef Yarışmacılar ve Jüri Üyeleri | Masterchef yeni sezon sorularını cevapladık. İşte Masterchef Şef Türkiye yarışmacıları kim kimdir? İşte Master Şef Yarışmacılar ve Jüri Üyeleri | Masterchef yeni sezon...

Masterchef Şef Türkiye yarışmacıları kim kimdir? İşte Master Şef Yarışmacılar ve Jüri Üyeleri | Masterchef yeni sezon

Birbirinden farklı yeteneği olan MasterChef adayının kıyasıya rekabet ettiği yarışmada, farklı yaş ve eğitim durumlarından yarışmacılar yarışıyor. Öte yandan yarışmada profesyonel şefler hem jüri üyesi hem de sunucu olarak görev alıyor. İşte, MasterChef Türkiye'nin jüri üyeleri ve yarışmacıları hakkında detaylar...

MasterChef Türkiye yeni sezon Jüri Üyeleri

Masterchef'e bu sezon yeni bir isim dahil oldu. Masterchef Şef Türkiye jüri üyelerinde değişiklik yaşandı. Masterchef jüri üyelerine Danilo zanna katıldı.

MEHMET YALÇINKAYA: Bolulu Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005’te Amerika' nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

DANILO ZANNA: İtalya doğumlu Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Türkiye’ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı.

SOMER SİVRİOĞLU: İstanbullu Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer için Avustralya’ya gitti.Master yaparken şeflik kariyeri başladı. Restoran zincirlerinde yöneticilik yaptı. Sydney’de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı açtı.

Masterchef Türkiye yarışmacıları 2019

Masterchef Şef Türkiye yarışmacıları kim kimdir? İşte Master Şef Yarışmacılar ve Jüri Üyeleri | Masterchef yeni sezon

MasterChef Güzide Mertcan kimdir? Güzide Mertcan mesleği ne ve kaç yaşında?

Evli ve 3 çocuk annesi olan Güzide Mertcan, MasterChef Türkiye 2019'a İstanbul'dan katılan yarışmacılardan. Sosyal medya hesabında da hatrı sayılır bir takipçi sayısı olan Güzide Mertcan'ın mesleği ise estetisyenlik. Mutlu bir evliliği ve aile yaşamı olduğu göze çarpan Güzide Mertcan, 'Mesleğim estetisyenlik olduğu için yemeklerimde görselliği, sağlığı ve mutluluğu ön planda tutarım' diyen Güzide Mertcan 'Saygı, sevgi ve mutlulukla ailenize misafir olmaya geldim' ifadelerini kullanıyor.

MasterChef Batuhan Bayır kimdir? Batuhan Bayır kaç yaşında ve mesleği ne?

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