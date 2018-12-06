Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Çavuşoğlu “Suudi Arabistan’daki soruşturmalardan bilgi edinmek istedik ama edinemedik. Biz bilgileri paylaşıyoruz ama Suudi Arabistan’ın da şeffaf olması gerekiyor. Onun yerine çelişkili ifadeler görüyoruz. Diğer taraftan hâlâ ceset bulunamadı. Bizim tarafımızdan soruşturma derinleştirilerek devam ettiriliyor. Uluslararası bir soruşturmaya da gitmekten çekinmeyiz. Biz kendi topraklarımızda işlenmiş, önceden planlanmış cinayetin aydınlatılması için çalışıyoruz” dedi.



İKİ KİŞİYE YAKALAMA KARARI

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski Suud İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.



BM DE AYNI ÇAĞRIYI YAPTI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin uluslararası soruşturma çağrısı yaptı. Bachelet, BM’nin işkence, ifade özgürlüğü, yargısız infaz konusundaki üç raportörünün daha önce Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturma çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, “Ayrıca biz de uluslararası soruşturma çağrısı yaptık. Ama bizim cezai soruşturma için yetkimiz yok” dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası bir soruşturma yapılması gerektiğini ilettiğini aktaran Bachelet, böyle bir soruşturmanın ancak BM üyesi ülkeler ve BM Güvenlik Konseyinin girişimiyle yapılacağına dikkat çekti.