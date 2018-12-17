Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Büyük mutasavvıf, mürşid-i kamil Mevlana hazretlerine bir kez daha rahmet diliyorum. Hazreti Pir ölümü bir son değil, yeniden başlangıç olarak görmüştür. Ona göre ölüm bir 'Şeb-i Arus'tur yani düğün gecesidir.

Hz. Mevlana bu toprakların yeniden dirilişine vesile olmuştur.

Mesnevi coğrafyamızın binlerce yıllık kültür hazinesini hikayelerle geleceğe taşıyan bilgelikler kitabıdır.

1 milyon insanın katledildiği Suriye'de hala birileri o ülkenin başındaki zatı korumanın peşinde.

Modern dönem haramileri tüm çirkeflikleri ile farklılıklarımızı kaşıyarak şeytani düzenlerini sürdürmeye çalışıyor.