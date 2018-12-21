Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

ANKARA

AK Parti ve MHP’nin yerel seçimlerde yapacağı işbirliği çalışmalarında sona gelindi. 30 büyükşehirde tek adayla seçime girmesi kesinleşen Cumhur İttifakının kalan 51 ilin hangilerinde ortak aday çıkaracakları ise kısa süre içerisinde belli olacak. Bu kapsamda 27 büyükşehirde MHP, AK Parti’yi destekleyecek, AK Parti de 3 büyükşehirde MHP’ye destek verecek.



BAHÇELİ ADANA’DAN VAZGEÇMEDİ

Kulislerde MHP’nin Adana adayı ile ilgili değişikliğe gidebileceği konuşuluyordu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin yaptığı görüşmede MHP’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü’nün de gündeme geldiği kaydedildi. Görüşmede Erdoğan’ın başka bir adayın bulunmasını istediğini ancak Bahçeli’nin Sözlü’yle devam etmek istediğini belirttiği ifade ediliyor. İki parti arasındaki görüşmelerde belediye meclis üyeliklerinde daha önce oy oranlarının belli olmayacağı gerekçesiyle vazgeçilen ortak liste konusunda da MHP kurmayları “Herkes kendi listesini hazırlayacak. Ancak partilerin aday çıkarmadığı yerlerde belediye meclis üyeliklerinde ortak liste olabilir” dedi. Bu kapsamda AK Parti’nin oy oranının yüksek olduğu yerlerde MHP’li adaylara yer verilebileceği belirtiliyor.



SEMBOLİK İLÇELERDE KARŞILIKLI JEST

31 Mart’ta yerel seçimlerde yapılacak olan işbirliği çalışmalarında sembolik ilçeler de masaya yatırıldı. Bitlis’in Ahlat ilçesi ile Bilecek’in Söğüt ilçesi gibi sembolik ilçelerde Cumhur İttifakı’nın kazanması için harekete geçilecek. Bu kapsamda Türklere Anadolu’nun kapısının ilk açıldığı yer olan Ahlat’ın AK Parti’ye bırakılacağı belirtiliyor. Ahlat’a Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ yapılması da planlanıyor. Yine Osmanlı beyliğinin kurulduğu yer olan Söğüt’ün ise MHP’ye verileceği kaydediliyor. 2014 yerel seçimlerinde MHP’den Söğüt Belediye Başkanı seçilen Halil Aydoğdu daha sonra İYİ Parti’ye geçmişti. Bu arada kulislerde, MHP’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi olan Rize’de de jest yaparak aday çıkarmayabileceği konuşuluyor.



İKİ İLDE ORTAK MİTİNG

Öte yandan, 24 Haziran seçimlerinde de tartışılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin ortak miting programı yeniden gündeme geldi. Ortak miting konusuna her iki parti de sıcak bakıyor. Erdoğan ve Bahçeli’nin Ankara ve Adana’da ortak miting yapabileceği ifade ediliyor. AK Parti ile MHP arasında yerel seçimlerde yapılacak işbirliği çalışmalarının ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.