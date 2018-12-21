Gül “Olması gereken bu. Yargının talebiyle iadesi istenmiş bir örgüt elebaşının elbette bir hukuk devletine yakışan, yapması gereken o ülkeye iade etmesidir” dedi. Gül, ABD’nin kendisinin yaptığı soruşturmalarda bilgi taleplerinin olduğu kendilerinin de yeni gelişmeleri ilettiklerini aktararak süreci yoğun bir şekilde takip ettiklerini bildirdi. FETÖ elebaşının sınır dışı edilmesi ihtimaline Türkiye’nin nasıl bakacağı yönündeki soru üzerine ise Gül “Türkiye’nin iade talepnamesi var. Dolayısıyla hukuken resmî manada bizim talebimiz, bize verilmesi” şeklinde konuştu.
'FETÖ elebaşının iadesini bekliyoruz'
21.12.2018 - 06:32 | Son Güncelleme: 21.12.2018 - 06:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD ile çok yoğun temaslar yapıldığını hatırlatarak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesiyle ilgili olumlu bir sonuç beklediklerini söyledi.
Etiketler : abdülhamit gül,fethullah gülen,fetö,
594485 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/594485.aspx
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