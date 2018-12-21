Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kışlada törenle karşılanan Akar, tören kıtasını selamlamasının ardından personele hitap etti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarının başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Akar “İdlib’te barış ve huzurun sağlanması için TSK, teşkil edilen 12 gözlem noktasında barış ve huzurun gözlemcisi oldu ve şu anda da bu görevini sürdürmekte” diye konuştu. Akar “Şu anda Menbiç’te, Fırat’ın doğusunda bazı çukurların, tünellerin kazıldığı söyleniyor. İster çukur ister tünel kazsınlar, isterse yerin dibine girsinler, yeri ve zamanı geldiğinde bunlar kazdıkları çukurlara gömülecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü PKK varlığına da dikkati çeken Bakan Akar “Bununla ilgili olarak hem Sincar hem Karaçok Dağı bölgelerine hava harekâtı icra edildi. Bunların sona ermesi için elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi ve göstereceğimizi, bu konuda Irak Devleti’nin, Irak Silahlı Kuvvetlerinin de bizlerle iş birliği yapmasının önemli olduğunu her fırsatta muhataplarımıza aktardık, aktarmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan da herkesin bilmesi gereken diğer bir husus, Sincar, asla ikinci bir Kandil olmayacak. Bu konuda elimizden gelen neyse bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz, buna asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.