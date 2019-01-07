Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yer aldığı Türk heyetinin geçen yıl 29 Aralık’ta Rusya’daki temaslarının ardından gözler, iki liderin bir araya geleceği toplantıya çevrildi. Ocak ayında planlanan Rusya ziyareti kapsamında, Erdoğan ve Putin’in yapacağı görüşmelerde, Suriye problemi başta olmak üzere, S-400 hava savunma sistemi alımı, ikili ve bölgesel konularda önemli kararların alınması bekleniyor. Ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD’ye yönelik, “Bize söz verdiler ‘onlardan (PYD/PKK) orayı boşaltacağız, onları Fırat’ın doğusuna göndereceğiz’ dediler göndermediler. Temizlediniz temizlediniz, çıkardınız çıkardınız, çıkarmadığınız takdirde biz Menbiç’e de gireceğiz.” açıklamasının ardından Putin ile yapılacak ilk görüşme olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile 2018’de Suriye sorunu başta olmak üzere pek çok konuda hız kesmeyen bir diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan, Putin ile 7 kez baş başa, 18 kez telefonla olmak üzere 25 kez görüştü. Ayrıca iki lider, geçen sene 6 zirvede bir araya geldi.