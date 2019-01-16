Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında ABD Başkanı Trump’ın “Türkiye’nin Suriye’de Kürtleri vurması durumunda, ekonomik yıkıma uğratacağız” sözlerine sert tepki gösterdi. “ABD’nin Türkiye’yle bir zoru var” diyen Bahçeli sözlerini söyle sürdürdü: Bay Trump tramvatik bir kişilik bozukluğuna savrulmuş, deyim yerindeyse gözünü nefret bürümüştür. Teröristlere bırakınız Kürt demeyi, insan demek bile ihanettir. Trump’ın PKK/PYD/YPG’yi Kürt olarak görmesi su katılmamış alçaklık. Teröristlerle mücadele edersek Bay Trump ekonomik olarak Türkiye’yi mahvedermiş. Senin doların varsa, Türk milletinin imanı var. Türkiye’yi mahvetmek senin ne haddine? Bu saatten sonra Fırat’ın doğusuna girip önümüze çıkan haini mahv-ı perişan etmek vatan borcumuzdur. Teröristleri Türkiye’ye tercih eden bir ABD Başkanı bizim nezdimizde yok hükmündedir. Bu aşamada hükûmete diyorum ki, asla çekinmeyin, asla alttan almayın, yanınızda MHP, arkanızda millet, himaye eden de Yüce Allah’tır.

30 büyükşehir belediye başkanlığıyla ilçe belediyelerinde Cumhur İttifakı’nın tabiatına ve ahlakına uygun olarak AK Parti’yle anlaştık. Partimizin aday çıkarmadığı her seçim çevresinde belediye başkanı olarak gösterilen değerli şahsiyetler hem bizim hem de Cumhur İttifakı’nın adayıdır. İftira atanlar, isnatta bulunanlar, günahımıza girenler, sosyal medyadan zehir kusanlar, âdeta son günlerde ülke gündemine demir atan Palu ailesinden çıkmış gibilerdir. Eşit, adil ve hakkaniyet ölçülerine göre bir mutabakat olmuşken, MHP’nin teslim olduğunu iddia etmek sefil ve ahlaksız bir yalan değildir de nedir? Hem belediyelerimiz dursun hem de bekamız sürsün, derdimiz budur. İlle de bir tercih yapacak olursam, bin defa ‘beka’ derim.